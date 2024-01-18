Вице-премьер Мгер Григорян принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. На встрече также присутствовал глава делегации ЕС в Республике Армения, посол Василис Марагос.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе встречи собеседники обсудили региональные развития. Вице-премьер Мгер Григорян представил проект “Перекресток мира”, в котором четко описаны перспективы, структура, логика и основные принципы разблокирования транспортных и других инфраструктурных коммуникаций в регионе. Собеседники также обсудили вопросы, касающиеся принципов и правовых основ процесса делимитации границ.