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Президент Армении провел встречу с главой МИД Австрии

Президент Армении провел встречу с главой МИД Австрии

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян на полях экономического форума в Давосе провел встречу с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Александером Шалленбергом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы повестки армяно-австрийского двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено партнерству Армения-ЕС.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации в регионе, существующих вызовах и текущих развитиях.

Стороны подчеркнули вопросы полного использования имеющегося потенциала сотрудничества в сферах экономики, культуры, туризма и в других отраслях.


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