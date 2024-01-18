Президент Армении провел встречу с главой МИД Австрии
21:18, 18 Январь 2024
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян на полях экономического форума в Давосе провел встречу с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Александером Шалленбергом.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы повестки армяно-австрийского двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Особое внимание было уделено партнерству Армения-ЕС.
Собеседники обменялись мнениями о ситуации в регионе, существующих вызовах и текущих развитиях.
Стороны подчеркнули вопросы полного использования имеющегося потенциала сотрудничества в сферах экономики, культуры, туризма и в других отраслях.
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