Президент РФ поручил обеспечить подготовку специалистов в области ИИ

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку в России ученых-разработчиков мирового уровня в области искусственного интеллекта, следует из опубликованных на сайте Кремля перечня поручений.

"Минобрнауки России совместно с Минцифры России, образовательными организациями высшего образования, занявшими в 2023 году лидирующие позиции в рейтинге таких организаций по параметру качества подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, и автономной некоммерческой образовательной организацией высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" реализовать комплекс мер, направленных на подготовку ученых-разработчиков мирового уровня в этой области. Доклад – до 1 сентября 2024 г", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в документе.

Президент РФ также поручил кабмину совместно с ассоциацией "Альянс в сфере искусственного интеллекта" обеспечить разработку и утверждение дополнительной профессиональной программы в области искусственного интеллекта для руководителей крупнейших организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ.