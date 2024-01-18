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В Араратской долине наблюдалась температура на 10-12 градусов выше климатической нормы

В Араратской долине наблюдалась температура на 10-12 градусов выше климатической нормы

Температура воздуха в Араратской долине во второй половине дня 18 января достигла 14-15,5 градусов, что примерно на 10-12 градусов выше климатической нормы и близко к исторической максимальной температуры для данного дня. Об этом сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга министерства окружающей среды Армении.

20-21 января температура воздуха в Армении постепенно повысится на 3-5 градусов.


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