В Араратской долине наблюдалась температура на 10-12 градусов выше климатической нормы

Температура воздуха в Араратской долине во второй половине дня 18 января достигла 14-15,5 градусов, что примерно на 10-12 градусов выше климатической нормы и близко к исторической максимальной температуры для данного дня. Об этом сообщили Арменпресс в Центре гидрометеорологии и мониторинга министерства окружающей среды Армении.

20-21 января температура воздуха в Армении постепенно повысится на 3-5 градусов.