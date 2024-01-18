Украина закупила 6 единиц французских гаубиц Caesar. Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр обороны Франции.

Министр добавил, что Париж будет ежемесячно отправлять Киеву 50 высокоточных ракет для помощи в борьбе с Россией.

Министр сообщил, что компания Nexter, производитель Caesar, смогла сократить время производства гаубицы вдвое, до 15 месяцев, что означает, что в этом году будет произведено около 78 единиц.