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Украина закупила 6 единиц французских гаубиц Caesar

Украина закупила 6 единиц французских гаубиц Caesar

Украина закупила 6 единиц французских гаубиц Caesar. Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр обороны Франции.

Министр добавил, что Париж будет ежемесячно отправлять Киеву 50 высокоточных ракет для помощи в борьбе с Россией.

Министр сообщил, что компания Nexter, производитель Caesar, смогла сократить время производства гаубицы вдвое, до 15 месяцев, что означает, что в этом году будет произведено около 78 единиц.


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