Депутаты НС Армении в Страсбурге примут участие в программе по защите прав человека в сфере биомедицины

Депутаты Национального Собрания Армении 21-25 января отправятся в Страсбург для участия в программе по защите прав человека в сфере биомедицины.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на соответствующее распоряжение спикера Национального Собрания.

Согласно распоряжению, председатель постоянной комиссии НС по вопросам здравоохранения Нарек Зейналян, депутаты НС Лусине Бадалян, Эмма Палян, Арменуи Кюрегян, Рустам Бакоян, Марина Казарян, Тигран Парсилян, Земфира Мирзоева, Арсен Торосян и Татевик Гаспарян будут командированы во Французскую Республику для участия в программе «Защита прав человека в сфере биомедицины».