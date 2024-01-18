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В Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором

В Петербурге задержали студента, крушившего банкоматы топором

Задержан студент, крушивший банкоматы топором в Приморском районе Петербурга. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в четверг ГУМВД по городу и Ленобласти.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что в отделении банка в доме 14 по улице Долгоозерной неизвестный с топором разбивает банкоматы. Чуть позже пришел сигнал о том, что у дома 17 корпус 2 по Ситцевой улице кто-то крушит топором стекла автомобилей.

"Спустя пару минут по горячим следам у дома 28 по Богатырскому проспекту нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан предполагаемый злоумышленник - 21-летний студент четвертого курса вуза. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сообщает главк.

Всего в отделении банка пострадали от ударов топором четыре банкомата, плюс автомобиль Renault, у которого разбито лобовое и боковые стекла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мотивы дебошира пока неясны.


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