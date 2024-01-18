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В Национальном Собрании пройдут парламентские слушания по вопросам профессионального образования и обучения

В Национальном Собрании пройдут парламентские слушания по вопросам профессионального образования и обучения

В зале заседаний Национального Собрания Армении по инициативе Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта 24 января в 12:00 состоятся парламентские слушания на тему “Законодательные реформы “О профессиональном образовании и обучении” и их основные направления”. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.


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