Премьер Ирака потребовал немедленно начать вывод из страны сил США и их союзников

Вывод из Ирака сил международной коалиции, возглавляемой США, необходим для поддержания стабильности и безопасности республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, уверенность в этом выразил иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы хотим немедленно начать процесс свертывания сил коалиции в Ираке, поскольку их вывод необходим для поддержания безопасности и стабильности в нашей стране, а также для сохранения конструктивных отношений со странами - членами коалиции", - подчеркнул глава правительства. Он указал, что силы международного альянса внесли существенный вклад в победу над террористической организацией "Исламское государство" и в Ираке "ценят помощь союзников". Однако в настоящий момент, отметил ас-Судани, "ИГ больше не представляет угрозу для Ирака", а потому оправдания для пребывания вооруженных сил коалиции в стране пропали.

Еще одним фактором, который заставил власти Ирака ускорить процесс вывода войск международного альянса, стали атаки на штабы иракских сил безопасности, указал премьер. "На фоне ударов по объектам иракской военной инфраструктуры мы должны будем начать диалог о прекращении миссии сил коалиции в Ираке", - подчеркнул он, добавив, что в самом альянсе "крайне серьезно относятся к данному вопросу".