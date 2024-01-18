Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-01-24

ЕРЕВАН, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 января, курс доллара США сократился на 0.24 драмa и составил 405.25 драм. Курс евро вырос на 0.59 драмa и составил 441.48 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 4.57 драм. Курс британского фунта вырос на 0.06 драмa и составил 514.18 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 359.69 драмa и составила 26211.27 драм. Цена серебра сократилась на 3.37 драмa и составила 297.13 драм.