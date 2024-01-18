Азиатские индексы снизились - 18-01-24

ТОКИО, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.03% и составил 35466.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.17% и составил 2492.09 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.43% и составил 2845.78 пункта, а HANG SENG вырос на 0.75% и составил 15391.79 пункта.