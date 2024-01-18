В окрестностях Бангкока проверят все пиротехнические заводы после гибели 23 человек

Региональные власти Таиланда проведут проверку всех фабрик по производству фейерверков и склады с пиротехнической продукцией в окрестностях Бангкока после гибели 23 человек в результате недавнего взрыва на одном из таких предприятий. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bangkok Post.

Глава департамента провинциальных администраций Ансит Сампхантхарат заявил, что власти проверят лицензии пиротехнических фабрик, а также соблюдение ими мер безопасности.

Проверки связаны с произошедшим в среду мощным взрывом на фабрике по производству пиротехнической продукции в провинции Супханбури к северо-востоку от Бангкока. В результате детонации взрывчатого вещества погибли 23 человека. Известно, что у фабрики была действующая лицензия, в производственной деятельности на ней постоянно были заняты порядка 30 рабочих. Больших жертв удалось избежать благодаря тому, что завод находился вдали от жилых зон среди рисовых полей. В результате мощного взрыва он был полностью разрушен.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин поручил провести тщательное расследование инцидента, однако установить его причины пока не удалось. В ноябре 2022 года на этом же предприятии произошел аналогичный инцидент. В результате взрыва тогда погиб один человек, еще трое получили серьезные травмы.