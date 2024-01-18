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Иордания нанесла авиаудар по югу Сирии: РИА Новости

Иордания нанесла авиаудар по югу Сирии: РИА Новости

В результате новых ударов Иордании на юге Сирии погибли 11 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил сирийский источник агентства «РИА Новости».

«Одиннадцать человек, включая детей и женщин, погибли при ударах иорданской авиации по провинции Эс-Сувейда», - сообщил источник.

Он уточнил, что нападение произошло ночью 17 января.

С июня прошлого года Иордания неоднократно заявляла, что на ее территорию регулярно залетают дроны из Сирии с наркотиками и деньгами. Сирия, Иордания и Ирак договорились создать совместную группу по противодействию торговле наркотиками в регионе.

В декабре иорданские пограничники вели 14-часовой бой на границе с Сирией против вооруженных группировок контрабандистов, пытавшихся проникнуть на территорию королевства.

ВВС Иордании начали наносить удары по предполагаемым объектам наркоторговцев в Сирии, проведя такие операции 4 и 9 января.


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