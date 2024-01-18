Генеральный секретарь ОДКБ и руководитель Антитеррористического центра СНГ подписали меморандум о сотрудничестве

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов и руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Евгений Сысоев подписали меморандум о сотрудничестве и обсудили планы взаимодействия. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте ОДКБ.

«На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия, намечены планы на будущее. Руководители подписали меморандум о сотрудничестве между Секретариатом ОДКБ и Антитеррористическим центром государств-членов Содружества Независимых Государств», - говорится в сообщении.

По поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ Тасмагамбетов вручил Сысоеву награду - Почетный знак ОДКБ II степени.