Вице-спикер Парламента Армении и посол Австрии обсудили ситуацию в регионе

Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян 18 января принял чрезвычайного и полномочного посла Австрии в Армении Томаса Мюлмана (резиденция в Тбилиси).

Как передает «Арменпресс», в Национальном собрании РА сообщили, что были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-австрийского сотрудничества и ситуации в регионе.