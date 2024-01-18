Время в Ереване: 11:07,   18 Январь 2024

Вице-спикер Парламента Армении и посол Австрии обсудили ситуацию в регионе

Вице-спикер Парламента Армении и посол Австрии обсудили ситуацию в регионе

Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян 18 января принял чрезвычайного и полномочного посла Австрии в Армении Томаса Мюлмана (резиденция в Тбилиси).

Как передает «Арменпресс», в Национальном собрании РА сообщили, что были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-австрийского сотрудничества и ситуации в регионе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]