На пресс-конференции, посвященной подведению итогов деятельности Министерства иностранных дел России в 2023 году, глава МИД России Сергей Лавров затронул ряд вопросов, касающихся Армении.

Как передает «Арменпресс», Лавров назвал формат регионального сотрудничества «3+3» перспективным.

«Мы предложили более активно развивать механизм сотрудничества между тремя южнокавказскими странами - Арменией, Азербайджаном и Грузией и тремя их ближайшими соседями - Россией, Турцией и Ираном. Мне кажется, что со временем именно этот формат будет перспективным, поскольку он не зависит от какой-либо глобальной геополитической ситуации и свободен от той геополитической игры по сохранению гегемонии, которую Вашингтон сейчас развивает со своими партнерами в Брюсселе», - ТАСС цитирует слова Лаврова.

Он добавил: «Еще раз подчеркну, у нас очень тёплое отношение к армянскому народу, мы уверены в том, что история все расставит по своим местам, но в одиночку мы не решим всех этих проблем… Для танго нужны двое».