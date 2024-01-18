Президент Армении встретился в Давосе с генеральным секретарем Международного союза электросвязи

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян встретился с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин.

Как передает «Арменпресс», в Аппарате президента сообщили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и реализуемые в Армении программы.

Стороны обсудили возможности расширения технической помощи, предоставляемой организацией Армении в сфере телекоммуникаций и высоких технологий.

Президент республики подчеркнул, что сфера высоких технологий является одним из приоритетных направлений развития Армении и заслуживает особого внимания со стороны руководства страны.

Собеседники обменялись мнениями о возможном влиянии и последствиях искусственного интеллекта на экономику и общественную жизнь в целом и на глобальные реалии.

Стороны выразили готовность продолжить шаги, направленные на укрепление сотрудничества и в обозримом будущем.