Федерация футбола Армении обновила свой логотип.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Обновленный логотип ФФА сохранил основные символы старого: изображение горы Арарат, аббревиатуру (ФФА) армянскими буквами и круговую надпись названия структуры латинскими буквами. Одним из велений времени является то, чтобы логотипы имели более тонкие линии, более плавные переходы между элементами, сочетание нюансов и цветов. Обновленный логотип создан в рамках этой логики.

Логотип, который долгие годы знаменовал ФФА и национальные сборные, приобрел новое обличье.