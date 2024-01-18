Время в Ереване: 11:07,   18 Январь 2024

Федерация футбола Армении обновила свой логотип

Федерация футбола Армении обновила свой логотип

Федерация футбола Армении обновила свой логотип.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Обновленный логотип ФФА сохранил основные символы старого: изображение горы Арарат, аббревиатуру (ФФА) армянскими буквами и круговую надпись названия структуры латинскими буквами. Одним из велений времени является то, чтобы логотипы имели более тонкие линии, более плавные переходы между элементами, сочетание нюансов и цветов. Обновленный логотип создан в рамках этой логики.

Логотип, который долгие годы знаменовал ФФА и национальные сборные, приобрел новое обличье.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]