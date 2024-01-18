Время в Ереване: 11:07,   18 Январь 2024

Президенты Армении и Франции обсудили в Давосе последние события на Южном Кавказе

Президенты Армении и Франции обсудили в Давосе последние события на Южном Кавказе

Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе Всемирного экономического форума в Давосе имел непродолжительную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента Армении.

В ходе беседы президенты обсудили региональные реалии и последние события на Южном Кавказе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]