Президенты Армении и Франции обсудили в Давосе последние события на Южном Кавказе

Президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе Всемирного экономического форума в Давосе имел непродолжительную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента Армении.

В ходе беседы президенты обсудили региональные реалии и последние события на Южном Кавказе.