В ближайшие дни в Армении ожидаются осадки и туманы

Днем 18-го, 19-20-го и ночью 21-го января в Ереване осадков не ожидается. Осадки и туманы ожидаются вечером 21 января, с 22 по 23 января.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что 20-21 января температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

Днем 18, 19-20 января и ночью 21 января в районах осадков не будет. Поздним вечером 21 января в некоторых районах ожидаются осадки, 22-23 января - в большинстве районов, в горных районах - снег.

В утренние часы 19-21 января в Араратской долине ожидаются туманы.

Ветер: юго-западный с порывами до 2-4 м/с, 19-23 января местами ожидается усиление ветра до скорости 14-18 м/с.