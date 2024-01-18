Министр иностранных дел Ирана подчеркнул недопустимость геополитических изменений в процессе развитий на Кавказе

Армения занимает важное и особое место в политике Ирана в отношении соседних стран. Это подчеркнул министр иностранных дел Ирана доктор Амир Абдоллахиян на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном в рамках форума в Давосе.

Отметив тесные отношения между двумя народами, Амир Абдоллахиян сказал:

«По нашей оценке, отношения между двумя странами переживают прогресс, и укрепление этих отношений защищает интересы обоих народов», - «Арменпресс» приводит слова министра иностранных дел Ирана из сообщения посольство Ирана в Армении.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран посчитал важным сохранение стабильности и безопасности в Кавказском регионе и подчеркнул:

«Мы всегда поддерживали мирные переговоры между Баку и Ереваном и считаем, что стабильность в регионе должна быть достигнута путем региональных решений».

Он особо подчеркнул важность сохранения исторических каналов связи и недопустимость геополитических изменений в процессе развитий на Кавказе.

В сообщении, распространенном посольством, отмечается, что Амир Абдоллахиян, напомнил, что Верховный лидер революции назвал Армению добрым соседом и сказал:

«У нас нет никаких ограничений в вопросе развития отношений с Арменией».

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян, выразив удовлетворение дружественными и конструктивными отношениями между двумя странами, подчеркнул исторические связи двух народов, их влияние и положительную роль в расширении дружественных отношений и двустороннего сотрудничества. Он особо отметил: «Эта дружба должна быть передана будущим поколениям обеих стран».

Президент Армении призвал к укреплению сотрудничества между частным сектором и компаниями двух стран. Он также посчитал важным повышение сотрудничества между двумя странами в сфере перевозок и транзита.

Ваагн Хачатурян высоко оценил содействие Ирана процессу установления мира и стабильности на Кавказе.