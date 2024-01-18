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На российско-грузинской границе скопилось около 1000 грузовых автомобилей

На российско-грузинской границе скопилось около 1000 грузовых автомобилей

Около 1000 грузовых автомобилей ожидают пересечения российско-грузинской границы на таможенном пункте пропуска «Верхний Ларс». «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Грузинскую службу агентства «Sputnik».

Как сообщает Центр организации дорожного движения Северной Осетии, из-за снегопада и гололеда на дороге международного значения Мцхет-Степанцминда-Ларс временно ограничено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. В настоящее время дорога открыта для грузовых автомобилей.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, так называемая Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, соединяющей Грузию и Армению с Россией. А таможенный пункт «Казбеги-Верхний Ларс» на данный момент является единственным действующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.


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