Израильские ВВС нанесли 19 ударов по позициям «Хезболлы» на юге Ливана

Истребители и БПЛАЯ ВВС Израиля 17 января нанесли 19 ракетных ударов по позициям вооруженных формирований шиитской партии «Хезболла», расположенных на юге Ливана. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что, по данным новостного портала Al Nashra, погибли 2 бойца «Хезболлы», 6 мирных жителей получили ранения. Также сообщается, что несколько местных фермеров из приграничной долины реки Ваззани были доставлены в больницу с симптомами удушья из-за запуска израильской артиллерией фосфорных снарядов.

В свою очередь, шиитские силы обстреляли из ракетных установок поселение Менара на севере Израиля. В Telegram-канале «Хезболлы» отмечено, что «огонь по Менаре был открыт в ответ на атаки израильских войск, которые привели к разрушениям жилых домов в ливанских поселках».

Боевики «Хезболлы» управляемыми ракетами поразили и пограничные посты израильских военнослужащих в Рагебе, Рувейсате, Тель-Шааре и Эль-Абаде, нанеся им потери в живой силе и технике.

Согласно информации платформы Al Nashra, с 8 октября 2023 года из Ливана по Израилю было выпущено более 2000 ракет и 350 БПЛА-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских лиц, 170 человек получили ранения. Из-за военной эскалации 115 000 человек были эвакуированы из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля, в том числе из города Кирьят-Шмона, расположенного в 2,5 км от границы. Жертвами израильских атак на юге Ливана стали 37 мирных жителей и 159 боевиков «Хезболлы». Число перемещенных лиц из южных районов Ливана достигло 150 000.