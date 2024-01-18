Правительство утвердило программу стимулирования деятельности международных инвестиционных фондов

Правительство утвердило программу, направленную на увеличение инвестиционных возможностей инвестиционных фондов, создание более привлекательных условий для управляющих новыми фондами, выходящими на армянский рынок, а также на облегчение доступа к финансам реального сектора.

Как сообщает «Арменпресс», соответствующий проект на заседании правительства 18 января представила заместитель министра экономики Ани Испирян.

По ее словам, бенефициарами программы считаются инвестиционные фонды, которые инвестируют в уставный капитал организаций-резидентов Республики Армения и осуществляющих деятельность в приоритетных сферах.

«Отмечу, что с точки зрения этой программы приоритетными направлениями считаются три: обрабатывающая промышленность, энергетика и туризм.

Инвестиционные фонды должны управляться и иметь инвестора в виде компаний, которые управляют активами на сумму 1 миллиард долларов и более. В рамках программы предусматривается участие правительства в инвестиционных фондах в случае приобретения инвестором паев на сумму не менее 250 миллионов драмов. Участие правительства составит 30 % от чистых активов фонда, но не более 3 миллиардов драмов. При этом правительство обеспечивает свое участие после выполнения обязательств, взятых всеми ограниченными участниками фонда.

В случае принятия проекта ожидается, что будут созданы новые фонды, и хозяйствующим субъектам будет предоставлена возможность привлечь альтернативное финансирование», - подчеркнула Испирян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что это послание для международных инвестиционных фондов.

«Мы говорим, если вы управляете фондом на сумму более миллиарда долларов и в случае создания какого-либо инвестиционного фонда в Армении, когда вы инвестируете сумму не менее 250 миллионов драмов, правительство добавит к этому фонду 30-процентную сумму. То есть, в случае инвестирования 250 миллионов драмов правительство сделает инвестиции в размере 75 миллионов драмов. Таким образом, мы хотим стимулировать деятельность международных инвестиционных компаний в Армении», - сказал премьер-министр.