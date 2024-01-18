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Правительство утвердило программу стимулирования деятельности международных инвестиционных фондов

Правительство утвердило программу стимулирования деятельности международных инвестиционных фондов

Правительство утвердило программу, направленную на увеличение инвестиционных возможностей инвестиционных фондов, создание более привлекательных условий для управляющих новыми фондами, выходящими на армянский рынок, а также на облегчение доступа к финансам реального сектора.

Как сообщает «Арменпресс», соответствующий проект на заседании правительства 18 января представила заместитель министра экономики Ани Испирян.

По ее словам, бенефициарами программы считаются инвестиционные фонды, которые инвестируют в уставный капитал организаций-резидентов Республики Армения и осуществляющих деятельность в приоритетных сферах.

«Отмечу, что с точки зрения этой программы приоритетными направлениями считаются три: обрабатывающая промышленность, энергетика и туризм.

Инвестиционные фонды должны управляться и иметь инвестора в виде компаний, которые управляют активами на сумму 1 миллиард долларов и более. В рамках программы предусматривается участие правительства в инвестиционных фондах в случае приобретения инвестором паев на сумму не менее 250 миллионов драмов. Участие правительства составит 30 % от чистых активов фонда, но не более 3 миллиардов драмов. При этом правительство обеспечивает свое участие после выполнения обязательств, взятых всеми ограниченными участниками фонда.

В случае принятия проекта ожидается, что будут созданы новые фонды, и хозяйствующим субъектам будет предоставлена возможность привлечь альтернативное финансирование», - подчеркнула Испирян.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что это послание для международных инвестиционных фондов.

«Мы говорим, если вы управляете фондом на сумму более миллиарда долларов и в случае создания какого-либо инвестиционного фонда в Армении, когда вы инвестируете сумму не менее 250 миллионов драмов, правительство добавит к этому фонду 30-процентную сумму. То есть, в случае инвестирования 250 миллионов драмов правительство сделает инвестиции в размере 75 миллионов драмов. Таким образом, мы хотим стимулировать деятельность международных инвестиционных компаний в Армении», - сказал премьер-министр.


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