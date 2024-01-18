Время в Ереване: 11:07,   18 Январь 2024

Число жертв ракетных ударов Пакистана в Иране возросло до 9

Число жертв ракетных ударов Пакистана в Иране возросло до 9

Число жертв ракетных ударов Пакистана в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана достигло девяти. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство IRNA.

Среди пострадавших 3 женщины и 4 детей. Ранее сообщалось о семи пострадавших, не являвшихся гражданами Ирана.

Иран осудил ракетные удары Пакистана по своей территории, вызвав в МИД страны временного поверенного в делах Пакистана.

Как сообщал ранее «Арменпресс», Пакистан оправдал удары 18 января по территорию Ирана, назвав их ударами по укрытиям боевиков-сепаратистов.

16 января Иран, в свою очередь, нанес удар по территории Пакистана, заявив, что нанес удары по двум базам террористической группировки «Джейш аль-Адль». Пакистан сообщил, что в результате этих ударов погибли двое детей и предупредил Иран о возможных последствиях.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]