Число жертв ракетных ударов Пакистана в Иране возросло до 9

Число жертв ракетных ударов Пакистана в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана достигло девяти. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство IRNA.

Среди пострадавших 3 женщины и 4 детей. Ранее сообщалось о семи пострадавших, не являвшихся гражданами Ирана.

Иран осудил ракетные удары Пакистана по своей территории, вызвав в МИД страны временного поверенного в делах Пакистана.

Как сообщал ранее «Арменпресс», Пакистан оправдал удары 18 января по территорию Ирана, назвав их ударами по укрытиям боевиков-сепаратистов.

16 января Иран, в свою очередь, нанес удар по территории Пакистана, заявив, что нанес удары по двум базам террористической группировки «Джейш аль-Адль». Пакистан сообщил, что в результате этих ударов погибли двое детей и предупредил Иран о возможных последствиях.