Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 2 февраля в Алматы

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (СМПС) состоится 2 февраля в Алматы. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

«2 февраля в городе Алматы состоится очередное заседание ЕМПС и международный форум по цифровизации «Digital Almaty 2024: Индустрия X». В мероприятии примут участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии», - говорится в сообщении.

Приглашены и представители государств-наблюдателей при Евразийском экономическом союзе, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.

«Повестка дня заседания ЕМПС, которое по традиции пройдет в узком и расширенном составах, охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы», - пояснили в ведомстве.

2 февраля премьер-министры стран ЕАЭС примут участие в пленарном заседании ежегодной конференции Digital Almaty.

«Традиционно в работе форума ожидается участие видных политических и общественных деятелей, руководителей крупных диджитал-компаний, лидеров IT-бизнеса и экспертов цифровой отрасли. В этом году в рамках данного мероприятия пройдет также международная выставка тематических проектов с церемонией награждения премией Digital Almaty Awards», - отметили в Министерстве иностранных дел Казахстана.