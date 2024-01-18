Тегеран потребовал от Пакистана объяснений в связи с ракетным обстрелом территории Ирана

Тегеран потребовал от Пакистана немедленных объяснений по поводу ракетных ударов по иранским провинциям Систан и Белуджистан. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство Tasnim.

Отмечается, что поверенный в делах Пакистана был вызван в МИД Ирана, поскольку ранее Исламабад отозвал своего посла в Тегеране ударов Ирана по Пакистану.

Как сообщал ранее «Арменпресс», Пакистан оправдал свои нападения 18 января на территорию Ирана ударами по укрытиям боевиков-сепаратистов.

Алиреза Мархамати, вице-губернатор Систана и Белуджистана, сообщил, что в результате пакистанских ударов погибли 7 человек, 3 женщины и 4 ребенка, не являющиеся гражданами Ирана.

«Иран потребовал от пакистанских властей немедленных объяснений по поводу ракетных ударов», - сообщил Tasnim информированный источник.

16 января Иран нанес удары по территории Пакистана, заявив, что нанес удар по двум опорным пунктам террористической группировки «Джейш аль-Адль». Пакистан сообщил, что в результате этих ударов погибли двое детей, и предупредил Иран о возможных последствиях.