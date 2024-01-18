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Николя Анелька вручил подарки детям из семей, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха

Николя Анелька вручил подарки детям из семей, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха

Известный французский футболист Николя Анелька в Спортивно-культурном центре города Абовян  встретился с детьми из семей, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха, и вручил им подарки.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального олимпийского комитета Армении и партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян.

«В Армению приехал легендарный французский футболист Николя Анелька. Он приехал в нашу страну с большими проектами, в том числе и инвестиционными.

По моему приглашению Анелька вместе со мной посетил Спортивно-культурный центр Абовяна, где с сентября живут наши соотечественники, вынужденно переселившиеся из Арцаха. Он выразил желание познакомиться с армянскими детьми из Арцаха и передать им подарки.

Визит к нашим соотечественникам из Арцаха не был случайным. Жизнь движется вперед, все образуется, но сейчас нашим братьям и сестрам нужны тепло и внимание, недостатка в которых никогда не должно быть», - написал Царукян.

Николя Анелька прибыл в Армению 18 января. 18 января Анелька посетил Футбольную академию Хорена Ованнисяна и встретился с воспитанниками академии. Николя Анелька сообщил, что намерен открыть в Армении новую футбольную академию.


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