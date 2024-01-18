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ЕАЭС и Никарагуа согласовали план сотрудничества до 2027 года

ЕАЭС и Никарагуа согласовали план сотрудничества до 2027 года

Правительство Никарагуа и представители Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС, постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза) подписали меморандум о сотрудничестве и план совместной деятельности на период 2024-2027 годов. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Это позволит нам обмениваться большим количеством информации, которая жизненно важна для преодоления барьеров, сближения и укрепления сотрудничества и связей во всех экономических областях, глядя в будущее на то, что могло бы стать соглашением о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Никарагуа», - портал El 19 Digital приводит заявление советника президента Никарагуа по инвестициям Лауреано Ортеги Мурильо.

Делегация ЕАЭС провела встречу с представителями Министерства развития, индустрии и торговли Никарагуа. Запланированы и встречи с представителями Центрального банка Никарагуа и Министерства финансов.

«Мы увидели возможности и большой потенциал для развития торговли, совместных инвестиций, развития сотрудничества и деловых контактов», - заявил министр интеграции и макроэкономики ЕАЭС Сергей Глазьев, находящийся с визитом в Манагуа.

Он отметил, что Никарагуа имеет большой потенциал для туризма, есть возможности для сотрудничества в агропромышленном комплексе и в сфере расширения торговли.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в которую входят Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан, Молдова, Узбекистан и Куба имеют статус наблюдателей.


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