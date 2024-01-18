Москва видит необходимость возобновления трехсторонней работы в контексте нормализации армяно-азербайджанских отношений
11:19, 18 Январь 2024
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял посла Армении в России Вагаршака Арутюняна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство иностранных дел России.
Отмечается, что в ходе беседы был обсужден процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. Российская сторона подчеркнула необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы в этом направлении на основе ряда договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.
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