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Президент Армении в Давосе встретился с министром иностранных дел Ирана

Президент Армении в Давосе встретился с министром иностранных дел Ирана

Президент Армении Ваагн Хачатурян в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдуллахияном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Ирана в Армении в микроблоге X.

«На встрече с президентом Армении министр иностранных дел Ирана подчеркнул важность сохранения исторических путей сообщения без геополитических изменений в процессе развития событий на Кавказе», - говорится в сообщении. 


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