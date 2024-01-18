Президент Армении в Давосе встретился с министром иностранных дел Ирана

Президент Армении Ваагн Хачатурян в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдуллахияном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Ирана в Армении в микроблоге X.

«На встрече с президентом Армении министр иностранных дел Ирана подчеркнул важность сохранения исторических путей сообщения без геополитических изменений в процессе развития событий на Кавказе», - говорится в сообщении.