Время в Ереване: 11:07,   18 Январь 2024

Семьям, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха и поселившимся в Ахуряне, предоставлена домашняя техника

Семьям, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха и поселившимся в Ахуряне, предоставлена домашняя техника

Семьям, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха и поселившимся в Ахуряне, в рамках программы «CapSLoc. Эффективное и устойчивое развитие общин» Агентства США по международному развитию была предоставлена домашняя электротехника.

Проект реализуется НПО «Центром» совместными усилиями 4 партнерских структур. Как передает «Арменпресс», этой помощью воспользовались более 90 семей - 380 человек.

«На данный момент семьям оказана помощь в виде технического оборудования на сумму около 18 млн драмов: холодильники, стиральные машины, обогреватели, микроволновые печи, швейные машины, утюги и т.д. Все оборудование было приобретено в результате оценки потребностей семей», - отметила руководитель программы Арпине Акопян в беседе с корреспондентом «Арменпресс», выразив надежду, что в активные группы местных лидеров, сформированные в рамках программы, будут вовлечены и лица, перемещенные из Нагорного Карабаха и проживающие в общине Ахурян.

По словам главы общины Завена Манукяна, в настоящее время в различных населенных пунктах укрупненной общины Ахурян поселилось около 100 семей, перемещенных из Нагорного Карабаха.

Арменуи Мхоян


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]