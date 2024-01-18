Семьям, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха и поселившимся в Ахуряне, предоставлена домашняя техника

Семьям, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха и поселившимся в Ахуряне, в рамках программы «CapSLoc. Эффективное и устойчивое развитие общин» Агентства США по международному развитию была предоставлена домашняя электротехника.

Проект реализуется НПО «Центром» совместными усилиями 4 партнерских структур. Как передает «Арменпресс», этой помощью воспользовались более 90 семей - 380 человек.

«На данный момент семьям оказана помощь в виде технического оборудования на сумму около 18 млн драмов: холодильники, стиральные машины, обогреватели, микроволновые печи, швейные машины, утюги и т.д. Все оборудование было приобретено в результате оценки потребностей семей», - отметила руководитель программы Арпине Акопян в беседе с корреспондентом «Арменпресс», выразив надежду, что в активные группы местных лидеров, сформированные в рамках программы, будут вовлечены и лица, перемещенные из Нагорного Карабаха и проживающие в общине Ахурян.

По словам главы общины Завена Манукяна, в настоящее время в различных населенных пунктах укрупненной общины Ахурян поселилось около 100 семей, перемещенных из Нагорного Карабаха.

Арменуи Мхоян