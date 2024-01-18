Соединенные Штаты нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты нанесли новые удары по нескольким объектам хуситов в Йемене после того, как хуситы продолжили наносить удары по торговым судам в Красном море. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (ЦЕНТКОМ).

Отмечается, что удары были нанесены вечером 17 января.

Удары были нанесены крылатыми ракетами Tomahawk по ракетным пусковым установкам в ходе их подготовки к стрельбе. В результате было уничтожено 14 ракет и несколько пусковых установок.

Центральное командование Вооруженных сил США добавило, что эти ракеты представляли серьезную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США, находящихся в регионе.

С середины ноября хуситы наносят удары по торговым судам в Красном море и Аденском заливе, заявляя, что будут наносить удары по судам, связанным с Израилем, до тех пор, пока военные действия в секторе Газа не прекратятся. На прошлой неделе Соединенные Штаты и Великобритания в ответ на эти нападения нанесли серию авиаударов по военным объектам хуситов в Йемене.