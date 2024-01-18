Арам Казарян будет назначен губернатором Лори

В повестке дня по недокладываемым вопросам заседания правительства Армении стоит вопрос о назначении Арама Казаряна губернатором Лори.

Как сообщает «Арменпресс», он будет вынесен на голосование вначале заседания правительства вместе с пакетом недокладываемых вопросов.

Арам Казарян является генеральным директором ЗАО «Ереванская ТЭЦ», действующего с июня 2023 года в подчинении Министерства территориального управления и инфраструктур РА. Ранее он служил в системе Полиции.