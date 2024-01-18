Европейские индексы снизились - 17-01-24

МОСКВА, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.84% и составил 16431.69 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.07% и составил 7318.69 пункта, британский FTSE снизился на 1.48% и составил 7446.29 пункта, а российский RTSI снизился на 1.01% и составил 1129.77 пункта.