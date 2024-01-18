Европейские индексы снизились - 17-01-24
МОСКВА, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.84% и составил 16431.69 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.07% и составил 7318.69 пункта, британский FTSE снизился на 1.48% и составил 7446.29 пункта, а российский RTSI снизился на 1.01% и составил 1129.77 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 12:37 Тегеран потребовал от Пакистана объяснений в связи с ракетным обстрелом территории Ирана
- 12:26 Николя Анелька вручил подарки детям из семей, принудительно перемещенных из Нагорного Карабаха
- 12:06 ЕАЭС и Никарагуа согласовали план сотрудничества до 2027 года
- 11:46 12,5% акций компании, эксплуатирующей месторождение Амулсара, перейдут правительству Армении
- 11:19 Москва видит необходимость возобновления трехсторонней работы в контексте нормализации армяно-азербайджанских отношений
- 11:09 Президент Армении в Давосе встретился с министром иностранных дел Ирана
- 11:04 Семьям, принудительно перемещенным из Нагорного Карабаха и поселившимся в Ахуряне, предоставлена домашняя техника
- 10:53 Соединенные Штаты нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене
- 10:39 Арам Казарян будет назначен губернатором Лори
- 10:02 Пакистан нанес удары по целям на территории Ирана: есть 7 погибших
- 09:15 Иракский Курдистан рассматривается на Ближнем Востоке как маленький Израиль: анализ курдолога последних событий
- 09:00 Агентство стратегического развития реализует программы развития животноводства в приграничных населенных пунктах
- 08:37 Европейские индексы снизились - 17-01-24
- 08:36 Американские индексы снизились - 17-01-24
- 08:35 Цены на цветные металлы - 17-01-24
- 08:34 Цены на драгоценные металлы снизились - 17-01-24
- 08:32 Цены на нефть выросли - 17-01-24
- 17.01-22:01 Совет ЕС расширит гражданскую наблюдательную миссию в Армении
- 17.01-21:51 Резолюция Сената с требованием о введении санкций против Азербайджана поддерживает территориальную целостность Армении
- 17.01-21:46 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств
- 17.01-21:25 Сенат Франции принял резолюцию с требованием о введении санкций против Азербайджана
- 17.01-20:46 Brent подешевела до $77,1 за баррель
- 17.01-20:15 Посол Армении в Греции посетил Американскую школу классических исследований в Афинах
- 17.01-19:40 В ближайшее время будет запущена программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
- 17.01-19:37 Армения объявила повестку мира не в логике Азербайджана, а в рамках своей логики: Пашинян
01:04, 14.01.2024
2166 просмотров Азербайджан поднимает вопрос 4 сел, а Армения - 32. Пашинян наметил практические пути решения проблемы анклавов
12:39, 12.01.2024
1996 просмотров Контрольно-пропускной пункт «Маргара» на границе с Турцией готов к эксплуатации после проведения капитального ремонта
19:52, 12.01.2024
1872 просмотров Адвокат Тирана Хачатряна уверяет, что его подзащитный не совершал хулиганских действий и не скрывался от следствия
10:29, 11.01.2024
1661 просмотров Выставка «Нагорный Карабах. Армянское наследие, оказавшееся под угрозой», открытая в Париже, продлится до 15 января
14:04, 16.01.2024
1561 просмотров ЕС предупреждает Азербайджан о тяжелых последствиях в случае любого нарушения территориальной целостности Армении