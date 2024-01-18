Цены на цветные металлы - 17-01-24

ЛОНДОН, 18 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.79% и составила 2189.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.61% и составила 8323.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.23% и составила 2061.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.81% и составила 16010.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.81% и составила 25250.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.42% и составила 2506.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29135.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.