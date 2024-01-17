Совет ЕС расширит гражданскую наблюдательную миссию в Армении

Совет ЕС принял решение расширить свою гражданскую наблюдательную миссию в Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба миссии наблюдателей ЕС в Армении в микроблоге X.

“Мы приветствуем решение Совета ЕС расширить гражданскую наблюдательную миссию в Армении. Увеличение штата миссии подчеркивает приверженность ЕС миру и безопасности в регионе”, - говорится в сообщении.

В решении, опубликованном на сайте ЕС, говорится, что основная финансовая сумма, предназначенная для покрытия расходов, связанных с миссией в период с 23 января 2023 года по 19 февраля 2025 года, составит 39 млн 35 тыс евро.

Напомним, в декабре 2023 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что численность гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении будет увеличена со 138 до 209.