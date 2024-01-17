Резолюция Сената с требованием о введении санкций против Азербайджана поддерживает территориальную целостность Армении

Принятая Сенатом Франции резолюция с требованием о введении санкций против Азербайджана поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении, осуждает совершенное Азербайджаном при поддержке своих союзников 19 и 20 сентября 2023 года военное нападение на Нагорном Карабахе, призывает Азербайджан гарантировать право армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах, гарантируя такие условия, которые обеспечат их безопасность и благополучие. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении во Франции.

Резолюция призывает к немедленному и безоговорочному выводу войск Азербайджана и его союзников с суверенной территории Армении, отмечает, что Армения имеет право защищать свою территориальную целостность и иметь средства для обеспечения своей безопасности, в том числе военными средствами.

В резолюции осуждаются также произвольные аресты политических лидеров Нагорного Карабаха, содержится призыв к исключению Азербайджана из межправительственного комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, подчеркивается важность создания международной группы экспертов ЮНЕСКО и ее миссии в Нагорный Карабах для подготовки информативного доклада о состоянии культурного и религиозного наследия.

Резолюция также призывает принять самые строгие меры, включая арест активов азербайджанских лидеров и эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана в качестве санкции против военной агрессии со стороны Азербайджана.