Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Спасательной службы МВД Армении, об этом свидетельствуют данные департамента ЧС МВД Грузии и департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ.