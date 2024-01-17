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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Спасательной службы МВД Армении, об этом свидетельствуют данные департамента ЧС МВД Грузии и департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ.


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