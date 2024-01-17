Сенат Франции принял резолюцию с требованием о введении санкций против Азербайджана

Сенат Франции 336 голосами "за" и 1 голосом "против" принял резолюцию о введении санкций против Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении во Франции.

“Сегодня Сенат Франции обсудил предложенную 1 декабря 2023 года межпартийную резолюцию, направленную на «осуждение военной агрессии Азербайджана в Нагорном Карабахе и предотвращение дальнейших попыток агрессии против Республики Армения и нарушения территориальной целостности».

Резолюция также призывает ввести санкции против Азербайджана и требует гарантий права на возвращение армянского населения Нагорного Карабаха”, - говорится в сообщении.