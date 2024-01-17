Brent подешевела до $77,1 за баррель

Котировки нефти продолжают снижаться вечером в среду на укреплении доллара и опасениях по поводу мирового спроса на нефтяном рынке.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, к 18:23 мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,19 (1,52%), до $77,1 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,92 (1,27%), до $71,48 за баррель.