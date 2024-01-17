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Посол Армении в Греции посетил Американскую школу классических исследований в Афинах 

Посол Армении в Греции посетил Американскую школу классических исследований в Афинах 

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Греции Тигран Мкртчян 17 января посетил Американскую школу классических исследований в Афинах в сопровождении директора Бонны Уэсткот (Bonna Wescoat) и директора Библиотеки имени Геннадиуса того же учреждения, доктора Марии Георгиопулу (Maria Georgopoulou). Как сообщает Арменпресс, об этом посол Мкртчян написал на своей странице в Facebook..

“У нас состоялась очень продуктивная дискуссия о будущем сотрудничестве с участием армянских ученых, специализирующихся в классической и византийской эпохах”, - написал Мкртчян.

Были представлены тома, освещающие геноциды армян, греков и ассирийцев в американских СМИ (редактор: Ара Кетибян), монография профессора Альберта Степаняна об Армении в древнюю и эллинистическую эпоху (на английском языке), тома Рубена Галчяна по армянской картографии и истории и монография Геворга Казаряна об армяно-византийских церковных отношениях в 10-11 веках.

Посол также отметил, что у него была возможность осмотреть впечатляющую библиотеку Геннадиуса и ознакомиться с выставкой “Во имя человечества: американская гуманитарная помощь Греции, 1918-1929 гг.”.

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