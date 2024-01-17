В ближайшее время будет запущена программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

Премьер-министр Никол Пашинян созовет большое совещание, чтобы обсудить программу обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в НС.

“Три дня назад вице-премьер прислал мне проект обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Мы договорились, что в течение недели созовем большое совещание, примем окончательные решения и реализуем программу”, - сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, программа будет касаться не только событий 19 сентября 2023 года, но и вынужденных переселенцев в результате 44-дневной войны.