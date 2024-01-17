Глава МИД Армении с официальным визитом посетит Хорватию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18-19 января с официальным визитом посетит Хорватию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе визита запланированы встречи с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличем-Радманом, а также с высокопоставленными представителями исполнительных и законодательных органов власти.