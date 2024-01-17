Армения объявила повестку мира не в логике Азербайджана, а в рамках своей логики: Пашинян

Армения объявила повестку мира не в логике Азербайджана, а в рамках своей логики, конечно, с пониманием того, что мир – это не односторонний процесс. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в НС, отвечая на вопрос депутата фракции “Армения” Кристине Варданян.

“Мы не отказались, не отказываемся и не откажемся от мирной повестки. Это очень важный факт, потому что таково наше политическое видение, и мы продолжим, потому что мы объявили повестку мира не в соответствии с логикой Азербайджана, мы объявили повестку мира в соответствии с нашей логикой, конечно, с пониманием того, что мир – это это не односторонний процесс”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что если, например, Азербайджан отступает от повестки мира, это не означает, что армянская сторона тоже должна отступать от нее. “Наоборот, возможно, нам нужно больше подчеркивать, глубже обосновывать, больше аргументировать”, - сказал премьер-министр.