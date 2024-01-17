С 1991 года Азербайджан ни разу не был готов уступить: Пашинян

С 1991 года Азербайджан ни разу не был готов уступить, ни секунды. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в НС, отвечая на обвинения депутата фракции “Армения” Анны Григорян относительно уступок.

“С 1991 года Азербайджан ни разу не был готов уступить, ни секунды. Говорил: хотите, я дам высшую автономию (армянам Нагорного Карабаха)? В рамках Мадридских принципов была достигнута договоренность, что эта автономия будет армяно-азербайджанской автономией”, - сказал Пашинян.