Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонные переговоры

Главы МИД Ирана и Пакистана провели телефонный разговор, иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиан заявил о дружественных отношениях с Исламабадом, выразил надежду на продолжение сотрудничества и контактов, а также подчеркнул, что Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Пакистана.

"Министр иностранных дел нашей страны в этом разговоре, выразив удовлетворение дружественными отношениями двух стран, подчеркнул важность продолжения сотрудничества и тесных связей официальных лиц двух стран в различных сферах. Амир Абдоллахиан подчеркнул уважение Исламской республики Иран к суверенитету и территориальной целостности дружественной, братской и соседней страны Пакистана", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в заявлении иранского МИД, опубликованном в Telegram-канале.

Главы МИД обеих стран в разговоре признали, что безопасность Ирана и Пакистана взаимосвязаны.

Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в ходе иранской операции не подвергся нападению ни один гражданин Пакистана, она была направлена только против террористической группировки "Джейш аль-Адль", которая, по заявлению Тегерана, неоднократно угрожала безопасности Ирана и ранее брала на себя ответственность за террористические акты в Иране.

Накануне вечером иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.