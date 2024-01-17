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Эдгар Севикян официально перешёл в венгерский «Ференцварош»

Эдгар Севикян официально перешёл в венгерский «Ференцварош»

Футболист сборной Армении по футболу Эдгар Севикян официально перешёл в венгерский «Ференцварош». Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Детали контракта на оглашаются.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что «Ференцварош» готов выплатить выкуп за армянского футболиста в размере 1,1 млн евро.

В текущем сезоне Севикян принял участие в 18 матчах за российский «Пари НН» и забил 4 гола.

В текущем чемпионате Венгрии «Ференцварош» занимает 2-е место в турнирной таблице.


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