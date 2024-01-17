Министр обороны представил подробности инцидента в связи с гибелью солдата из- за схода лавины

В те дни, когда солдат погиб в результате схода лавины, был письменный приказ не совершать никаких передвижений. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в НС сказал министра обороны Армении Сурен Папикян, коснувшись вопроса о срочном военнослужащем Беньямине Манучаряне, который погиб в результате схода лавины, когда перемещался из боевой позиции в место постоянной дислокации.

Папикян сначала отметил, что каждый случай, несчастный случай – это личная трагедия и боль для него. Министр выразил соболезнования родственникам погибшего военнослужащего.

“Полная картина может проясниться в результате надлежащего официального расследования. В то же время в результате следственных действий будут выявлены все проблемы, которые стали причиной этой трагедии”, - сказал Папикян.

По словам министра, проблема имеет две стороны. Одна из них – природные условия. “В течение последних 10 дней в высокогорных районах наблюдаются очень тяжелые, порой невыносимые погодные условия. В настоящее время у нас есть более 200 труднодоступных мест, по существу закрытых, которые ежедневно открываются, но могут снова закрываться из-за метелей и лавин.

Помимо них, есть и труднодоступные направления. У нас есть около десятка позиций, куда невозможно добраться на машине при любых погодных условиях, даже в самый жаркий период лета. То есть, хотим мы того или нет, мы осуществляем перемещение военнослужащих на эту позицию, а также доставку продовольствия пешком или другими механизмами. Это обусловлено географическим расположением данных позиций”, - сказал министр.

Папикян отметил, что имеем дело с линией фронта, сформировавшейся за последние 3 года, где не все направления известны как потенциальные лавиноопасные направления. Для обеспечения безопасности постоянно проводятся как взрывные, так и профилактические работы, но бывают ситуации, когда природа непредсказуема.

“Безусловно, в контексте этой проблемы имеются и недостатки в надлежащем исполнении обязанностей. Не буду раскрывать имена и должности. Но инцидент не может не иметь виновных”, - сказал министр, добавив, что выявить это может только должное расследование.

Он подчеркнул, что по крайней мере в те дни, когда произошел несчастный случай, имелись письменные приказы высшего командования не осуществлять никаких передвижений.

“Имеются письменные приказы вышестоящего командования и командования корпуса не совершать никаких передвижений в эти дни. Более того, на территории Особого армейского корпуса у нас было 5 военнослужащих, у которых в этот период закончился срок службы, но из-за неблагоприятных погодных условий 4 из этих военнослужащих продолжали оставаться на своих позициях, и только через 2 дня удалось вернуть их с позиций и демобилизовать”, — сказал он.

Коснувшись дела Беньямина Манучаряна, министр сказал, что существует вполне обоснованная версия о том, что имело место большое внешнее давление. Папикян призвал родственников военнослужащих воздержаться от предъявления требований к офицерам ВС, принуждения их к выполнению обязанностей, на которые они не имеют права.

“Группа, используя спецтехнику, отправилась навстречу военнослужащему, однако погодные условия не позволили им приблизиться к позиции, военнослужащий вышел им навстречу, но из-за схода лавины произошло то, что произошло”, - сказал Папикян.