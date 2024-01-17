Удар по Иракскому Курдистану не был нападением на Ирак: глава МИД Ирана

Удар по территории Иракского Курдистана не является нападением Ирана на Ирак, он был только по позициям Израиля. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова приводит агентство Tasnim.

"Иран ответит силой на любые действия, предпринятые израильским режимом. Мы нанесли удар по штаб-квартире "Моссада" в Курдистане баллистической ракетой. Это не означает, что Иран совершил нападение на Ирак. Израиль – наш общий враг", - приводит агентство слова иранского дипломата.

В ночь на вторник КСИР нанес удары по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта, и уничтожении баз антииранских террористических группировок.